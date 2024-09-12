سرايا القدس تنعى 3 من قادتها استهدفت مركبتهم غارة صهيونية

ياسر رشاد - القاهرة - نعت سرايا القدس، 3 شهداء من قادة كتيبة طولكرم في الضفة الغربية، والذين ارتقوا إثر غارة صهيونية استهدفت مركبتهم في مدينة طولكرم أثناء تصديهم لقوات العدو المقتحمة للمدينة.

وقال سرايا القدس في بيانها: بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

-الشهيد المجاهد القائد محمد ناصر عطية.

-الشهيد المجاهد القائد عماد خضر شحادة.

-الشهيد المجاهد القائد صلاح عمار بدو.

من قادة كتيبة طولكرم – الضفة الغربية، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.