حزب الله: استهداف المواقع الاسرائيلية في زبدين والرمثا والعباد

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، موقعي زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏واصابوهما إصابة مباشرة. ‏

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:38 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، موقع العباد بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة. ‏