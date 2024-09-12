لجنة الاشغال العامة والطاقة بحثت في موضوع الكهرباء

بحثت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة وليد فياض والاعضاء النواب، في موضوع الكهرباء. واستمعت الى الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والمبالغ المحصلة من الجباية كما اطلعت على الواقع الفني وغير الفني والخطوات التي تقوم به المؤسسة للتخفيف من حجمه، وستستكمل اللجنة البحث بموضوع الكهرباء في الاسبوع المقبل لا سيما من الناحيتين الفنية والتقنية.

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