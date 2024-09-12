إسبانيا تستضيف اجتماعا للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة فلسطينية

اعلنت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد غدا الجمعة لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاجتماع، الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة.

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