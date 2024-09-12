اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت مقتل ثلاثة من موظفيها في قصف بشرق أوكرانيا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "مقتل ثلاثة من موظفيها في قصف بشرق أوكرانيا"، وذلك بعد إعلان كييف عن هجوم روسي طال مركبات للمنظمة الإنسانية.
ودانت رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، "الهجمات على موظفي الصليب الأحمر بأشد العبارات. من غير المعقول أن يستهدف القصف موقعا لتوزيع المساعدات"، مضيفة "قلوبنا مفطورة اليوم ونشعر بالحزن لفقدان زملائنا ونعتني بالجرحى".
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