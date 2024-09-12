وكالة تسنيم الإيرانية: لم يتعرض أي جندي أو شخصية إيرانية للأسر في سوريا من قبل إسرائيل

نفت وكالة "تسنيم" الايرانية أسر ضباط من حرس الثورة في سوريا من قبل قوات كوماندوس إسرائيلية ليلة الهجوم على مصياف، مؤكدة أن هذه المنطقة تخضع لتواجد القوات السورية.

وكانت قناة "تلفزيون سوريا" المعارضة، نقلت عن ما قالت إنّها مصادر خاصة، بأن "الضربة الإسرائيلية الأخيرة ليل الأحد-الإثنين على مدينة مصياف غربي حماة، شملت إنزالاً جويّاً واشتباكات وقتلى وأسر شخصَين إيرانيَين"، مشيرة إلى أنّها "استهدفت مركز أبحاث عسكري رئيسي يُستخدم في إنتاج الأسلحة الكيميائية"، في حين نقل الإعلام الإسرائيلي تقرير القناة عن الحادثة.