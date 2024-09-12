يونان يُعفي جميع الطلاب السريان من الأقساط في مدرستَي ليسيه المتحف في بيروت ودير الشرفة في حريصا

دعت بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جمي أبناء السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف، بدارو - بيروت، أو في مدرسة دير الشرفة درعون - حريصا للعام الدراسي القادم 2024-2025. وذلك بتوجيه من البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلّي الطوبي، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي.

واعلنت البطريركية أن "البطريرك يونان وببادرة أبوية، وللسنة الخامسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان من كامل الأقساط المترتبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملة لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية".

ودعت البطريركية "الجميع من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين، على أن تكون الأسعار مدروسة للجميع".

وأكدت أن "غايتنا هي إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير الوطن ومستقبل جميع

المواطنين".