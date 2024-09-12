وصول جثمان البطريرك أغاجانيان إلى مطار بيروت

وصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان إلى مطار بيروت الدولي، حيث أقيم له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي"، في حضور النائب جان طالوزيان وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب وحشد من المطارنة.

وكان قد غادر جثمان البطريرك أغاجانيان المعهد الأرمني الحبري في روما، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدّة 53 عامًا.