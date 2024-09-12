نيويورك تايمز: بريطانيا وفرنسا بانتظار موافقة بايدن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ بريطانيا وفرنسا بانتظار موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا.

وذكرت الصحيفة، أنّ "بايدن يواجه ضغوطًا في دوائر الخارجية الأميركية، وذلك لتخفيف القيود على الصواريخ بعيدة المدى لكييف"، مضيفة "كبار المخططين العسكريين الأميركيين غيّروا موقفهم الذي كان يحذر من قصف أهداف داخل روسيا".

وسبق وأنّ قال الكرملين إنّه سيرد "بشكل مناسب" إذا رفعت الولايات المتحدة القيود التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ التي زوّدتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يدرس ذلك".