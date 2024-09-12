الدفاع الروسية: تحرير 10 بلدات روسية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

أعلن وزارة الدفاع الروسية، عن "تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك الحدودية خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت، في بيان حول آخر التطورات على مقاطعة كورسك، إلى أنّ "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية على محور كورسك، بلغت أكثر من 300 جندي و24 عربة مدرعة بينها 5 دبابات".

وذكرت الدفاع الروسية، أنّ "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك منذ مطلع آب الماضي بلغت أكثر من 12.5 ألف عسكري وأكثر من 100 دبابة"، كما أفادت عن "مقتل 20 جنديًا أوكرانيًا خلال التصدي لهجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك".