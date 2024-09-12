بوتين لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العلاقات بين روسيا وإيران تتطوّر بفضل جهود خامنئي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في سان بطرسبورغ، أنّ "العلاقات بين روسيا وإيران تتطوّر، وهذا يحدث بفضل جهود المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي".

وقال: "نثمن أن التعاون مع روسيا يبقى أولوية بالنسبة للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان"، مضيفًا "ننتظر الرئيس الإيراني الجديد في قازان خلال قمة بريكس".

وكشف بوتين، أنّ "حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة تقريبًا".

ويأتي ذلك على هامش اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية، في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ