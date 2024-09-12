بلينكن دعا الى حماية العاملين في مجال الإغاثة بعد مقتل موظفين من الأمم المتحدة في غزة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى "حماية العاملين في مجال الإغاثة بعد مقتل موظفين من الأمم المتحدة في غزة". وقال إن "وقفا لإطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة هو الطريقة الأمثل لضمان سلامتهم".
واشار أثناء زيارة إلى بولندا الى انه "علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية. هذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل"، معتبرا أننا "نواصل رؤية حماس تختبئ في، أو تسيطر على، أو تستخدم هذه المواقع التي تشن منها عملياتها".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هو الطريقة الأمثل لضمان أن لدينا مساحة محمية بشكل حقيقي في أنحاء غزة من حيث لا يمكن للعاملين في المجال الإنساني مواصلة عملهم فحسب، بل زيادته بشكل كبير من أجل منفعة الأشخاص الذين يحتاجونه بشكل ملح".
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