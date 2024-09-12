التحكم المروري: تحويل السير من بسوس باتجاه القماطية عاليه بسبب اعمال تزفيت

أعلن التحكم المروري، عن "تحويل السير من بسوس باتجاه القماطية عاليه بسبب اعمال التزفيت على الاوتوستراد الرئيسي مع ازدحام مروري، وعناصر مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والسير باتجاه بيروت سالك بشكل طبيعي نزولا".

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