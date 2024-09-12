لجنة الشباب والرياضة تابعت مناقشة ملف مسبح إميل لحود الأولمبي

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا، جلسة تابعت فيها مناقشة ملف مسبح الرئيس السابق إميل لحود الأولمبي، حيث أرسلت رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبت فيها بالنسخ عن محاضر جلسات لجنة تقصي الحقائق النيابية لضمها الى الملف الكامل، وإرساله الى النيابة العامة التمييزية بصفة إدعاء شخصي للجنة لمعرفة أسباب الهدر أو الفساد.

وحيّا ابي رميا الإعلاميين الذين اتخذوا أيضًا صفة الإدعاء الشخصي في هذا الملف. وأكد ابي رميا متابعة ملف المسبح حتى خواتيمه انطلاقًا من دور اللجنة الرقابي.

واطلعت اللجنة على "اللغط الحاصل حول التعيينات الادارية في وزارة الشباب والرياضة"، واكدت انه "لا ينتظم عمل المؤسسات من دون تطبيق القوانين على ان يستكمل النقاش في الجلسات المقبلة". كما عرضت اللجنة لسلسلة القوانين المحوّلة من اللجنة والتي لم تقر بعد او تصدر بخصوصها مراسيم تطبيقية ليصار الى وضع جدول بها ومتابعتها.