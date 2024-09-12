قائد الجيش تداول مع بوريل في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسيّة والأمنيّة ونائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة Josep Borrell Fontelles، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، وجرى التّداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطوّرات عند الحدود الجنوبيّة.

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