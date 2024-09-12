وقّع نقيب الصّيادلة جو سلوم اتفاق تعاون مع جامعة "البلمند"، ممثّلةً بشخص رئيسها الياس وراق. وينصّ الاتفاق إلى جانب التّعاون المهني والتّنسيق في الملفّات الصّحيّة والتّعليميّة والوطنيّة، على حسم ٢٥ بالمئة لأبناء الصّيادلة على كلّ الاختصاصات وطوال فترة دراسة مرحلة الـ"Bs".
واعتبر سلوم في بيان، أنّ "هذا الموضوع يساعد الصّيادلة في هذه الفترة الصّعبة، ويساهم في الثّبات في هذه الأرض، والحفاظ على رسالة لبنان التّربويّة والصّحيّة المتقدّمة"، مؤكّدًا "أنّه يسعى للشّيء نفسه مع جامعات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر سلوم وقع اتفاقية تعاون مع جامعة "البلمند": حسم 25 بالمئة على الأقساط لأبناء الصيادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.