أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "لبنان لا يريد الحرب، ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه".
كلام بري جاء خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في عين التينة، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بري لبوريل: "لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان".
وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر رئيس المجلس أنّ "الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً، وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى بوريل: لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.