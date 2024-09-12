بري التقى بوريل: لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "لبنان لا يريد الحرب، ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه".

كلام بري جاء خلال لقائه مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في عين التينة، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بري لبوريل: "لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان".

وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر رئيس المجلس أنّ "الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً، وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة".