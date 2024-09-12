"كاريتاس لبنان" نظمت يومًا صحيًا مجانيًا في بلدة القليعة

نظّمت رابطة "كاريتاس لبنان" يومًا صحيًّا مجانيًّا في بلدة القليعة، تضمّن استشارات طبيّة، فحوصًا مخبريّة، وتوزيع أدوية ومستلزمات صحيّة.

وأشرف رئيس الرّابطة الـب ميشال عبود على سير العمل، وتحدّث عن "الدّور الّذي تقوم به رابطة "كاريتاس لبنان"، منذ اليوم الأوّل من بدء الأزمة في الجنوب، حيث سعت جاهدةً لمساعدة النّازحين، سواء أكانوا من خارج القرى المتأثّرة بالصّراع أو داخلها، من خلال تقديم المساعدات الطّبيّة والاجتماعيّة وغيرها".

وأكّد أنّ "الرّابطة لا تزال مستمرّةً في تقديم المساعدات"، داعيًا الجهات المانحة والمحسنين إلى "الاستمرار في دعم كاريتاس". ولفت إلى أنّ "بالرّغم من أنّ الطّلبات المقدّمة إلى "كاريتاس" تفوق ما تستطيع توفيره، إلّا أنّها مستمرّة في أداء في رسالتها"، شاكرًا "كلّ الجهات المانحة والمحسنين الّذين وقفوا إلى جانب المحتاجين عبر دعمهم للرابطة".