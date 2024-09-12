بوتين: 34 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ 34 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".

وخلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، لفت إلى "أننا نعتمد على الخبرة القوية الحقيقية للتعاون التي تراكمت لدى مجموعة "بريكس" في الاستجابة لتهديدات الإرهاب والتطرف، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية".

وأشار إلى أنّ "من بين النتائج المحددة للعمل المشترك بين دول "بريكس" إنشاء سجل إلكتروني خاص لتبادل البيانات حول الهجمات السيبرانية . وفي مراحله النهائية التوافق على قرار إنشاء مجلس متابعة مسائل تمويل الإرهاب وغسل الأموال في دول بريكس".

ويُذكر في هذا السياق أن لقاء ممثلي دول "بريكس+" المسؤولين عن القضايا الأمنية اجتماعات يعقد في مدينة سان بطرسبورغ؛ وتستمر الاجتماعات حتى 12 أيلول الحالي.