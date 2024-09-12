وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إنتهاء مهمة حاملتا طائرات في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، عن انتهاء مهمة حاملتا طائرات في الشرق الأوسط وقررت إعادتهما إلى قاعدتهما، وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية المحتملة".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنه "من المتوقع أن تكون حاملة الطائرات (يو إس إس تيودور روزفلت) والمدمرة (يو إس إس دانيال إينوي) في منطقة المحيطين الهندي والهادي اليوم".

وبحسب المسؤولين، فإنّ المدمرة الأخرى "يو إس إس راسل" غادرت الشرق الأوسط بالفعل وتعمل في بحر جنوب الصين، أما بالنسبة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" فستبقى في منطقة خليج عمان التي وصلتها قبل 3 أسابيع.

وذكرت الوكالة أن "عددا من السفن الأميركية ما تزال تتواجد في شرق البحر المتوسط، فضلا عن مدمرتين والغواصة الموجهة بالصواريخ "يو إس إس جورجيا" الموجودة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين".