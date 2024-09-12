بو حبيب التقى بوريل: لاتخاذ تدابير وإجراءات جدية من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية طال انتظارها

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في مؤتمر صحفي مع مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "نجدد التزام لبنان بالتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

ولفت بو حبيب، الى أن "اجتماعنا اليوم هو فرصة مهمة كي نشكر الاتحاد الأوروبي لأنه كان صوت الحق والحكمة فليس هناك أمن دون إلغاء الاحتلال ويجب اتخاذ تدابير وإجراءات جدية من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية طال انتظارها"، معتبراً أن "زيارة بوريل مؤشّر مهمّ على الرسالة التي حملها تجاه لبنان".