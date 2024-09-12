شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى على مدار الأسبوع بالمحافظات ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يكثف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده طوال الوقت في الكثير من المحافظات، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وفى السطور التالية نوضح أبرز جهوده على مدار الأسبوع، حيث أن تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي افتتحت جمعية الأورمان قرية الحبون بمركز سنورس في محافظة الفيوم، بعد إعادة إعمار 50 منزلًا بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وتضمنت عملية الإعمار أعمال المحارة والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنازل، بالإضافة إلى تركيب السيراميك والأرضيات، والسباكة الداخلية، والكهرباء.

كما افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع روتاري قصر النيل، قرية الحرابي بالضبعة بمطروح بعد إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية.

وتمت أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الحرابي تحقيقًا لأهداف التحالف الوطني في الارتقاء بالقرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بناء الجدران للمنازل المتهالكة، تركيب الأسقف والأرضيات، وأعمال المحارة، الأبواب، الشبابيك، وصلات المياه والكهرباء، وكافة أعمال السباكة والإنشاءات الأخرى.

على هامش فعالية افتتاح القرية، نظمت صناع الخير قافلة طبية موسعة للكشف على عيون أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وحقائب مدرسية، تعكس هذه الجهود التزام التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل المجتمعي، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر المستهدفة.

ومن خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية ومستشفيات جامعة أسوان، نظمت احتفالية خاصة بمناسبة إطلاق توسعات جديدة لمبادرة "قدم صحيح" التي تستهدف علاج مرضى القدم السكري غير القادرين، حماية لهم من البتر.

تضمنت فعاليات الاحتفالية تفقد غرفة “قدم صحيح” داخل مستشفيات جامعة أسوان، والاستماع إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها الغرفة للمرضى. كما تم إهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تمامًا، والاحتفاء بعدد من مرضى القدم السكري بعد إتمام شفائهم وحمايتهم تمامًا من البتر، بالإضافة إلى إهداء عدد آخر من المرضى حقائب علاجية شهرية واستقبال مرضى جدد لأول مرة.

تأتي هذه الجهود ضمن حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.