شكرا لقرائتكم خبر عن توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية للشباب والنشء ضمن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

ركزت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في برنامج عملها "معا نبنى مستقبلا مستداما" على عدة محاور رئيسية لتوفير العمل اللائق للجميع، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% في عام 2026/2027، والوصول بمعدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلى في عام 2026/2027 إلى 39.1%، وفى المحافظات الحدودية إلى 45%.

ويأتي الارتقاء برأس المال البشري للشباب، كمحور مهم في برنامج الحكومة، حيث تعمل الدولة المصرية على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في هذا الشأن، ومن بينها الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب والنشء، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي وكذلك البدني للشباب، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في برامج التنمية، من خلال الآتي:

-مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

-توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للشباب والنشء، مع تنظيم حملات توعية حول الصحة والسلامة النفسية، وتنظيم الأسرة في مراكز الشباب والأندية.

- تنظيم برنامج صحي شامل للشباب للمتابعة الصحية ومعالجتهم من الأمراض المزمنة مثل (مرض السكري، وأمراض القلب والسمنة مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازمين.

- التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير المراكز القائمة.

-العمل على حشد التمويل من شركاء مصر في مختلف مجالات دعم الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري.



- توفير فرص وخيارات الترفيه للشباب والنشء واستثمار وقت الفراغ من خلال برامج السفر الداخلي والسياحة الشبابية بالمعسكرات والمدن الشبابية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والترويجية.

-التوسع في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية وفق المفهوم الشامل والحديث لمركز الشباب كمركز لخدمة المجتمع شامل الشباب والأسرة.



