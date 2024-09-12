شكرا لقرائتكم خبر عن مصر نحو تنمية مستدامة.. توفير مياه نظيفة وصرف صحى للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لضمان حصول جميع المواد والخدمات الحيوية، وذلك لضمان حق كل مواطن في العيش الكريم وتحقيقا للتنمية المستدامة والشاملة في جميع ربوع مصر.

وتعكف الحكومة على الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تبلور من خلال صياغة برنامجين فرعيين يتعلقان بتوفير مياه نقية آمنة وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين بهدف الارتقاء بالصحة العامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية بهدف سد الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق التنمية المتكاملة للريف المصري.



وفي هذا الصدد، يأتي الاهتمام الحكومي بتوفير مياه نقية وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين من خلال رؤية متكامله اقرتها في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027) تتمثل في :

1 تحسين نظام الرصد والتقييم لاستثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

2- تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه والصرف الصحي.

3- تحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.

4- وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة المياه لشركات المياه في المحافظات وتحسين عمليات تنظيم المياه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات المياه والصرف الصحي القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية.

5- خفض فاقد المياه إلى الحد الأدنى للتخفيف على شبكات الصرف الصحي.

6- تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين.

7- تقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحي وتعظيم دورها في أثناء تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.

8- تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية في مجال البنية التحتية وتحديدًا على مستوى محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.