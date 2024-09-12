شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: مصر وألمانيا يتبادلان التمثيل الدبلوماسى منذ أكثر من 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الألمانى للقاهرة تسعد كل من يتابع السياسة الخارجية المصرية وهى سياسة نشطة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وأيضا المتابع لعلاقات مصر الأوروبية وفى قلبها العلاقات مع ألمانيا.

وأضاف جمال بيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر وألمانيا يتبادلان التمثيل الدبلوماسي منذ أكثر من 100 سنة، ومرت العلاقة بعصور مختلفة ومرت بالحرب العالمية الثانية، كما أن ألمانيا شريك تجارى وشريك فى الاستثمارات وفى عملية السلام.

ولفت جمال بيومى إلى أنه بجانب تقدير ألمانيا لمصر والشعب المصرى، تحمل ألمانيا لمصر مودة شديدة إضافية منذ مسيرة السلام التى قادها الرئيس أنور السادات، والآن لدينا رئيس يزور مصر على المستوى الرئاسى لأول مرة منذ 25 سنة، ولكن كانت العلاقات مغطاة بزيارة المستشارين ووزراء الخارجية وهم يكنون مودة شديدة لمصر.