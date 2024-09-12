الهند والصين تناقشان استئناف الرحلات الجوية المباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ)

ناقش وزير الطيران المدني الهندي رام موهان نايدو ووفد صيني بقيادة سونج زهيونج من إدارة الطيران المدني الصينية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين، حسبما قالت وزارة الطيران المدني في منشور عبر موقع" اكس" للتواصل الاجتماعي.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نايدو التقى بالوفد الصيني على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ بشأن الطيران المدني في نيودلهي.

ويذكر أنه تم وقف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين عام 2020 بعد وقوع اشتباك حدودي مميت بين الدولتين.