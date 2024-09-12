إصابة نحو 14 شخصًا جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية شمال شرق أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن 14 مدنيا أوكرانيا على الأقل أصيبوا بجروح جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية وقع خلال الليل في مدينة كونوتوب شمال شرقي أوكرانيا.

وأعلن مكتب المدعي العام الإقليمي أن أضرارا لحقت بالعديد من المباني السكنية والمدارس والمحلات التجارية.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في المدينة، التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 90 ألف نسمة، قبل أن تبدأ روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال عمدة المدينة، أرتيم سيمينيخين، عبر تطبيق تليجرام، إن فرق الإصلاح تحاول إعادة توصيل المستشفى ومحطات المياه بشبكة الكهرباء.

وأضاف سيمينيخين أنه لا يمكن التنبؤ بموعد تزويد المنازل بالكهرباء مجددا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي شن هجمات خلال الليل باستخدام 5 صواريخ و64 طائرة مسيرة مقاتلة إيرانية الصنع.

وأضافت القوات الجوية أنه تم اعتراض 44 طائرة مسيرة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.