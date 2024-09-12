سفير عمان: مليار دولار استثمارات سنوية مع مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا.

وأضاف السفير العماني أن العلاقات بين البلدين تنمو في كافة المجالات، بتحقيق نقلة نوعية، وسط مساعي لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية.

وأكد "الرحبي"، استعداد عمان لدعم الاستثمار عن طريق المسارات الرسمية مع الحكومة المصرية بشكل مباشر، لافتا إلى أن علاقات مصر بسلطنة عمان تعود إلى عصر الفراعنة.

وأشار "الرحبي" على هامش توقيع بروتوكول تعاون في مجال الثروة السمكية بين الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية، وبين إحدى الشركات العمانية المتخصصة في المجال السمكي، اليوم الخميس، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، إلى مصر العام الماضي، كانت بمثابة نقلة للعلاقات المصرية العمانية في كافة المجالات.