"دماء في المصحة".. الداخلية تكشف كواليس مقتل طالب خلال محاولة علاجه من الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص بإحدى مصحات علاج الإدمان "بدون ترخيص" بالجيزة ووفاته، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من (مندوب مبيعات - مُقيم بالقاهرة) بوفاة شقيقه (طالب) إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب أثناء تواجده بأحد مصحات علاج الإدمان - كائنة بدائرة المركز "بدون ترخيص"، وتم العثور على جثة المذكور بإحدى غرف المصحة المُشار إليها وتبين أن بها سحجات.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط (المدير المسئول عن تلك المصحة ، مشرف بالمصحة)، وقرر الأول بإدارته للمصحة "بدون ترخيص" وعمل المتهم الثاني مشرف بها وأنه تم إيداع المجني عليه بها لإدمانه تعاطي المواد المخدرة، وحال وصول المتوفى إنتابته حالة هياج شديد فقاما بتقييده باستخدام حبل، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط أرضاً فحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفى تعديهما عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.