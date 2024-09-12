بريطانيا تضع شرطين لرفع قيود الأسلحة المفروضة على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد موقع بوليتيكو الأميركي، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن لدى بريطانيا شرطين لرفع قيود الأسلحة المفروضة على إسرائيل.

وأوضح، أن الشرطين هُما وقف إطلاق النار، وحصول المنظمات الدولية على حق الزيارة الكاملة لجميع الأسرى الفلسطينيين من غزّة، في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن بلينكن طالب بريطانيا بوقف حظر الأسلحة لإسرائيل، لكن وزير الخارجية البريطاني أوضح أن بلاده تقوم بمراقبة أنشطة وعمليات الجيش الإسرائيلي في غزّة ومدى توافقها مع القوانين الدوليّة.

المصدر : وكالات