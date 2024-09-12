تحذيرات في إسـ ـرائيل من تعنت نتنياهو مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - حذر المحلل السياسي الإسـ ـرائيلي نمرود نوفيك في مقال بصحيفة "هآرتس" من وقوع اتفاقية السلام مع مصر ضحية لتعنت حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمفاوضات التهدئة التي تقودها القاهرة.

وأوضح أن الضرر الناجم عن عدم مسؤولية الحكومة الإسـ ـرائيلية مباشر وواسع النطاق لدرجة أنه من الصعب التحذير منه في كل مرة قبل أن تنهار طبقة أخرى من البنية التحتية لأمن إسـ ـرائيل القومي حال انهيار اتفاقية السلام التاريخية مع مصر.

وأضاف: "لقد كتب الكثير عن الأضرار المباشرة - من الجنوب والشمال - للمماطلة السائدة في محاولة منع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النـ ـار في غـ ـزة من أجل عودة الأسرى وتهدئة الساحتين"