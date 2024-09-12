القاضي حلاوي استمع إلى إفادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف سلامة

استمع قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي إلى إفادة المحامي ميشال تويني، بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، ولم تدم الجلسة أكثر من نصف ساعة.

ولم يحضر باقي الشّهود الّذين جرى استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الّذين مثّلوا المصرف المركزي، الّذي اتخذ صفة الادّعاء في هذه القضيّة.