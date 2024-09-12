الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,118 شهيدًا و95,125 مصابًا

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي بشأن ضحايا الحرب الإسرائيلية، بأنّ "الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدًا و96 مصابًا خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 شهيدا و95,125 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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