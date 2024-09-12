الرئيس الإيراني وصل إلى أربيل في ثاني يوم من زيارته إلى العراق

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، وذلك في ثاني يوم من زيارته إلى العراق، حيث يركّز على تعزيز العلاقات الثنائية.

والتقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الرئيس الإيراني في مطار أربيل الدولي، غداة لقاء بزشكيان مسؤولين سياسيين في بغداد.

وعقد الجانبان فيما بعد اجتماعا مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ومن المتوقع كذلك أن يزور الرئيس الإيراني السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، في وقت لاحق الخميس.

وفي الآونة الأخيرة، تحسنت العلاقات بين طهران وكردستان بفضل جهود السلطات العراقية الرامية إلى احتواء المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم منذ عقود.

وتعتبر طهران مجموعات المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق منذ عقود منظمات "إرهابية" وتشنّ هجمات على أراضيها.

وفي آذار 2023، وقّع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات كردية معارِضة في شمال العراق.