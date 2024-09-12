صحة فلسطين تُدين اختطاف الاحتلال مريضًا شمال الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الصحة اختطاف قوة خاصة إسرائيلية مريضاً كان يعالج في مستشفى الرئيس محمود عباس بحلحول شمال الخليل، وفقًا لـ"وفا".

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه عند منتصف الليلة الماضية، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية بزي مدني مستشفى الرئيس محمود عباس، وداهموا قسم الباطني، واختطفوا المريض أيهم السعدي.

وأضاف مدير عام المستشفيات هيثم الهدري، أن المريض كان يتلقى العلاج في غرفة عزل، ووضعه الصحي صعب، وذلك بعد أن تم إجراء 4 عمليات وتثبيت لأكثر من 7 كسور في الأطراف السفلية، وتمزق في العضلات والأربطة وتهتك للعظم، مع فقدان للأنسجة والجلد في الفخذ الأيسر، وكان لا يزال يعاني من تقرحات والتهابات حادة في منطقة العمليات إضافة لانتشار البكتيريا داخل الدم.

وأشار إلى أن المريض يعاني من هزل شديد وفقدان الوزن، مؤكداً أن اختطاف المريض يشكل خطراً محدقاً على حياته.

وحذر الهدري، من خطورة تكرار اقتحام الاحتلال للمستشفيات ومحاصرتها، وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق والأعراف الدولية، والتي تنص على حماية الكوادر والمنشآت الطبية والصحية والمرضى، حتى في أوقات الحرب.