الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن وأحياء فلسطينية عدة

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائمه المتواصلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنًا من محافظة الخليل، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أسرى محررين، وهم: رياض جرادات، ومأمون الفروخ، وقصي الفروخ، ومصعب جبارين، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطن نعيم الجابري، ونجله محمد حتى يسلم نجله ديار نفسه، وباسم خلالف من حدب الفوار جنوبًا، وبسام موسى بدوي، وجمال محمد عطية بنات من بلدة دورا، ومعتصم النتشة، وكريم طه أبو سنينة، ونجله يوسف من مدينة الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل، ومداخل مدينة الخليل، وشدد من إجراءاتها العسكرية على المدخل كافة.

وقامت قوات الاحتلال اليوم الخميس، باعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم الفارعة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مروان صالح نبريصي ونجله أسامة خلال مداهمة منزلهما في مخيم الفارعة.

وأضاف، أن الاحتلال اعتقل أيضًا الشاب علي صبح من مخيم الفارعة خلال مروره على حاجز الحمرا العسكري.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، منتصف الليلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين، كما استشهد المواطن سفيان جواد عبدالجواد (46 عامًا) برصاص قناص، حيث تزامن اقتحام المخيم هذه الليلة مع استمرار حصار واقتحام مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، واعتقلت شابًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدة في عدد من أحياء البلدة، واعتقلت الشاب محمد رائد الرفاعي، بعد تفتيش منزل عائلته في ضاحية السلام من عناتا.