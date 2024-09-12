كورسك الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا، ودمرته في أجواء المقاطعة، وفقا لما اوردته وكالة "سبوتنيك".

جدير بالذكر أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.