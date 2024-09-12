روسيا: تدمير آليات عسكرية فى دونتيسك وزابوروجيه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "المركز" (تستنر) قضوا على دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومعدات غربية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء تحرير بلدة ممريك في جمهورية دونتيسك الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة"سبوتنيك".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الوحدات الروسية دخلت البلدة في مجموعات صغيرة، حيث قامت بنزع الألغام والمتفجرات وطرد القوات الأوكرانية المتبقية إلى الغابات البعيدة، مضيفةً أن بعد ذلك وجهت القوات البرية طلبا للقوات الجوفضائية الروسية باستهداف الغابات التي اختبأ فيها الجنود الأوكرانيون المندحرون.

وانتشرت لقطات توثق تدمير الدبابة الأمريكية "أبرامز" وإحراق معدات أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف بلدة ممريك.

وقد أعلنت وحدات من قوات "دنيبر" أنها دمرت مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعدما رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية.