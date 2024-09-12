"الجديد": القاضي حلاوي بدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في ملف رياض سلامة

ذكرت قناة "الجديد"، أنّ "قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي بدأ جلسات الاستماع إلى الشّهود في ملف حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، من دون جلبه إلى الجلسة، كونها مخصّصة لإفادات الشّهود".

وكان القاضي حلاوي قد استجوب سلامة يوم الإثنين الماضي، وأصدر بحقّه مذكّرة توقيف وجاهيّة. كما حدّد جلسةً ثانيةً لاستكمال التّحقيق اليوم الخميس.