قوى الأمن: تدابير سير في وسط بيروت اليوم لمناسبة استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "لمناسبة إقامة حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، السّاعة 19:00 من تاريخ اليوم 2024-09-12 في ساحة الشّهداء، يليه تطواف الجثمان إلى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس/ بيروت، سيتمّ اتخاذ تدابير السّير التّالية اعتبارًا من السّاعة 15:30 ولحين الإنتهاء:

- منع مرور السّيّارات عند تقاطع بنك عودة، وتحويل السيّر باتجاه ستاركو وشارع فرنسوا الحاج.

- منع مرور السّيّارات باتجاه شارع اللنبي وشارع فوش وطلعة التويني، وتحويلها باتجاه القاعدة البحريّة.

- منع مرور السّيّارات القادمة من سليم سلام عند تقاطع الإسكوا، وتحويلها باتجاه نفق فينيسيا.

- منع مرور السّيّارات القادمة من برج الغزال باتجاه ساحة الشّهداء، وتحويل السّير إلى جسر الرينغ.

- منع مرور السّيّارات للسّير القادم باتجاه بيت الكتائب- الصيفي عند تمثال المغترب.

وطلبت من السّائقين "عدم سلوك هذه الطّرق المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".