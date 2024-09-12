إعلام إسرائيلي: حاملتا طائرات أميركية في الشرق الأوسط تلقتا أمرًا بالخروج من المنطقة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأنّ "حاملتَيَ طائرات أميركية في الشرق الأوسط تلقتا أمرًا بالخروج من المنطقة".

في 22 آب الماضي، أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة، مع تزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي حينها.

وبذلك ارتفعت إلى اثنتين عدد حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط.

وكانت قد ارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ اغتالت إسرائيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيالها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.