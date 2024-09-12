"يديعوت أحرونوت": مشادة انتهت بشجار بين سموتريتش وبن غفير بمكتب نتانياهو حول أزمة السجون

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ مشادّةً وقعت أمس الأربعاء، بين وزيرَي الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول أزمة نقص الأماكن في السّجون.
وأوضحت أنّ المشادّة بين بن غفير وسموتريتش انتهت بشجار، لافتةً إلى أنّ الأوّل عرض خلال اللّقاء خطّةً لبناء 5 آلاف مكان احتجاز جديد، وطالب بميزانيّة خاصّة للمشروع، بينما ردّ عليه سموتريتش صارخًا، مطالبًا إيّاه باستخدام الأموال الموجودة في وزارته أوّلًا قبل طلب ميزانيّة جديدة.
ولفتت الصّحيفة إلى أنّ ذلك استفز بن غفير، ودفعه إلى الردّ على سموتريتش، قائلًا "هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3 آلاف مكان احتجاز وهو رقم لم يُنجز منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟".
ونقلت عن مصادر مطّلعة أنّ نتانياهو أمر بإيجاد حلّ للبناء الفوري لـ470 مكان احتجاز بالسّجون، لكن مشكلة الميزانية لم تُحل.
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