صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأنّ "أحاديث الأميركيين عن استهداف روسيا بأسلحة بعيدة المدى تمهّد الطريق لحرب عالمية ثالثة"، وذلك في تعليق على تطورات الحرب في أوكرانيا.
ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد وتدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني"، مشيرًا إلى أنّ "هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين".
ورأى أنطونوف أنّ "مبادرات السلام لوقف إطلاق النار دون الأخذ في الاعتبار لمصالح روسيا غير مقبولة"، مضيفًا "المؤتمرات لن تفيد، بغض النظر عن مدى بريق تسميتها، وكما حدث خلال الحرب الوطنية العظمى، يجب القضاء على الفاشية، وتحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا هو بالضبط ما سيحدث".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا بواشنطن: الهجوم الأوكراني على كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع "الإرهابيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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