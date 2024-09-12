سفير روسيا بواشنطن: الهجوم الأوكراني على كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع "الإرهابيين"

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأنّ "أحاديث الأميركيين عن استهداف روسيا بأسلحة بعيدة المدى تمهّد الطريق لحرب عالمية ثالثة"، وذلك في تعليق على تطورات الحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد وتدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني"، مشيرًا إلى أنّ "هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين".

ورأى أنطونوف أنّ "مبادرات السلام لوقف إطلاق النار دون الأخذ في الاعتبار لمصالح روسيا غير مقبولة"، مضيفًا "المؤتمرات لن تفيد، بغض النظر عن مدى بريق تسميتها، وكما حدث خلال الحرب الوطنية العظمى، يجب القضاء على الفاشية، وتحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا هو بالضبط ما سيحدث".