مسؤول سابق بالشاباك: قوة حماس رادعة لمنع سيطرة طرف آخر على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول سابق بجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قوله إن القوة العسكرية لحركة حماس تعتبر رادعا بما يكفي لمنع سيطرة طرف آخر على قطاع غزة.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن حماس في وضع صعب لكنه أكد أنها لم تُهزم، مشيرا إلى أنه كان يتوقع نتائج أفضل للقتال الدائر منذ قرابة عام في قطاع غزة.

ونقلت معاريف أن ذلك المسؤول أكد أن الضغط العسكري في القطاع غير كاف، وأن على إسرائيل أن تجعل حماس تدرك أنها بحاجة إلى الصفقة.

واعترف المسؤول الإسرائيلي أن القضاء على رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار أمر صعب للغاية ولا يخدم كافة الأهداف لكنه ضروري حسب قوله.