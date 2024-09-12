الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو بحر الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - سول/طوكيو- (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو بحر الشرق (بحر اليابان) اليوم الخميس.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحليل جار، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت آخر صاروخ باليستي في مطلع يوليو.

كما أكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق، مشيرا إلى أن المقذوف سقط بالفعل في البحر.

واستند خفر السواحل إلى معلومات قدمتها وزارة الدفاع، مع تأكيد مصدر حكومي أنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الإطلاق جاء في الوقت الذي بدأ فيه الحزب الحاكم الياباني، الحزب الليبرالي الديمقراطي، حملته في نفس اليوم لانتخاب قائد جديد ليحل محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا.