"النشرة": مسيّرة إسرائيلية جددت طلعاتها الاستكشافية فوق مزارع شبعا والعرقوب وإقليم التفاح

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "مسيّرة إسرائيليّة نوع "ام كا" جدّدت طلعاتها الاستكشافيّة التّجسسيّة فوق مزارع شبعا المحتلّة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، وصولًا حتّى مرتفعات جبل حرمون المشرف على منطقة راشيا الوادي، والمقلب الشّرقي لسهل البقاعين الشّرقي والغربي وإقليم التّفاح وخاصّةً فوق تلال برغز وعرمتى والريحان".

في السّياق، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشّاشاته الثّقيلة فجرًا، في اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدة الناقورة في القطاع الغربي. وحلّقت طائرات مسّيرة إسرائيليّة ليل أمس وصباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة.