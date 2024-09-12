القناة 12 الإسرائيلية: هوكشتاين يصل برسالة أميركية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين يصل برسالة أميركية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان".

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