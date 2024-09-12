جثمان البطريرك أغاجانيان غادر المعهد الأرمني الحبري في روما بطريقه إلى بيروت

أعلن المكتب الإعلامي لبطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيروت، في بيان، أنّ "جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، غادر المعهد الأرمني الحبري في روما، في لحظة وداع مؤثّرة، تجسّد عمق التّقدير لإرثه الرّوحي والخدمات الجليلة الّتي قدّمها للكنيسة، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدّة 53 عامًا"، مشيرًا إلى أنّه "يتمّ الآن نقله إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في قلب المنطقة الّتي خدمها طوال حياته".

وكانت قد أشارت بطريركية الأرمن الكاثوليك، في وقت سابق، إلى أنّ "لبنان يتحضّر لاستقبال جثمان البطريرك أغاجانيان الآتي من روما إلى بيروت، الخميس في 12 أيلول 2024"، موضحةً أنّ "اللّبنانيّين سيستقبلون جثمان البطريرك الّذي ما زال على حاله، في احتفال وطني يُقام في ساحة الشهداء في بيروت". وذكرت أنّ "الاحتفال مدّته ساعة، يبدأ عند السّابعة إلّا ربعًا مساءً، على أن يبدأ وصول كلّ المشاركين عند الخامسة".