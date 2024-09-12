رويترز عن البعثة الأميركية : ⁧‫واشنطن‬⁩ تدعم إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في ⁧‫مجلس الأمن

نقلت وكالة "رويترز" عن البعثة الأميركية، أن "واشنطن‬⁩ تدعم إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في ⁧‫مجلس الأمن‬⁩".

وأمس، أعلنت جنوب إفريقيا عزمها "تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، الشهر المقبل، تضم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة في فلسطين".

ولفتت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان، الى أن "جنوب إفريقيا تعتزم تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين".

وأكدت رئاسة جنوب إفريقيا، أن "هذه القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها". وأعربت عن أملها أن "تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بينما تتقدّم القضية".

وأشارت إلى أن "القضية تمثل جهدا عالميا متزايدا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط".

كما ذكرت أن "العديد من الدول، وهي نيكاراجوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

ونهاية كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.