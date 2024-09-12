القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا منظومة صواريخ تابعة لـ"أنصار الله"

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها "دمرت منظومة صواريخ في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله اليمنية".

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها "دمرت منظومة صواريخ كانت تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والشحن التجاري في المنطقة".

ولفت البيان إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

والإثنين الماضي، شنّ الطيران الأميركي والبريطاني غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني، إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".

في حين أشار المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، أن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية نوع (إم كيو-9)، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن".